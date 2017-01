Anna con Andrea love story a gonfie vele

Falchi e Ruggeri, mano nella mano in Montenapo come due fidanzatini

23/11/2012

Mano nella mano come due fidanzatini Anna Falchi e Andrea Ruggeri passeggiano in via Montenapoleone a Milano e sembrano più innamorati che mai. L'attrice e produttrice, reduce di ben 2 premi vinti al Festival di Roma, vive un momento davvero felice e il merito è sicuramente anche e soprattutto della sua ritrovata serenità sentimentale.

foto Kika Press

La sua love story con il nipote di Bruno Vespa dura infatti ormai da quasi due anni e sembra procedere a gonfie vele, tanto che si mormora di un possibile matrimonio. I due sono stati fotografati mentre camminavano mano nella mano in via Montenapoleone. La coppia, più innamorata che mai, dopo aver cercato un abito per Alyssa, ha fatto una sosta alla pasticceria Cova. Per la Falchi è un periodo pieno di soddisfazioni anche nel campo lavorativo: oltre a essere stata la produttrice esecutiva del film “E la chiamavano estate” sta già pensando ad una nuova avventura cinematografica.



L'ex attrice ha infatti dichiarato come sia in fase di preparazione il film “Maria Asuncion” diretto da Vincenzo e Matteo Cerami. Ruggeri le è stato vicino sin da quando la relazione della Falchi con Danny Montesi è giunta al termine, nel 2010, poco dopo la nascita della piccola Alyssa, che ora ha due anni. Da allora la coppia vive una bellissima storia d'amore. I rapporti con Montesi sono diventati col tempo più cordiali e civili e gli antichi veleni, post-rottura, non sembrano avere lasciato strascichi. L'ex showgirl ha compiuto 40 anni da poco e pare aver ritrovato una splendida forma. L'amore è un elisir di lunga e bellissima vita.