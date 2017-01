Barbara, innamorata e mezza nuda

Cinguetta febbricitante e appassionata

23/11/2012

Dice di avere la febbre ("La febbre noooo"), ma con queste immagini bollenti Barbara Guerra la febbre la fa sicuramente venire ai suoi fan visto che si mostra in semi topless e ammicca all'obiettivo. Negli ultimi tempi è innamorata e non ne fa mistero, forse per questo ha cominciato a cinguettare e a postare scatti decisamente intriganti. Dalle sue lenzuola sbuca un uomo misterioso mezzo nudo: “Te amo mio amor...”.

foto Twitter

Lo sguardo seducente, la mano a nascondere appena il seno florido e perfetto, una gonnellina fucsia e un'immagine volutamente sfocata e affascinante. E poi ancora in slip senza reggiseno, con le cosce in primo piano, davanti allo specchio, con il fondoschiena in bella vista, con capi di lingerie pizzosi e soprattutto ad alto tasso erotico.