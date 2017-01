Marica e Valeria finiscono "gambe all'aria"

Scorci osè nella discesa dall'auto

23/11/2012

Scorcio di gambe mozzafiato alla serata milanese dedicata ai 50 anni di Amica. Nella discesa dall'auto finiscono "gambe all'aria" la splendida Marica Pellegrinelli e la conturbante e voluttuosa Valeria Marini, che i paparazzi immortalano in posizioni ambigue...

foto Kika Press

La sensuale e giovane compagna di Eros Ramazzotti sfoggia gambe lunghissime su tacchi strepitosi inguainata in un mini abito super sexy. La Valeriona nazionale indossa calze a rete e un vestito tutto pailettes con scorcio sul voluttuoso décolleté. Per i paparazzi un invito a nozze. Alla ricerca dello scatto perfetto e piccante del resto i fotografi dei vip sarebbero pronti a tutto, specie quando le loro prede scendono dall'auto. Momento delicato, soprattutto se si indossano abitini corti e minigonne. Il siparietto osè è garantito. Tante le vip cadute nella rete, mostrando gambe... e non solo.



Ci sono Nina Moric, Alba Parietti e l'ex velina Maddalena Corvaglia, Rihanna, Miley Cyrus e Olivia Palermo. La scena è sempre uguale, la porta si apre e inizia la discesa e spesso le vip sono costrette a pose e contorsioni al limite dell'acrobazia per evitare che lo scorcio di gamba riveli anche le intime grazie. Non a tutte l'acrobazia riesce bene e et voilà la mutandina di Lindsay Lohan o Emma Watson ... Il voyeurismo è soddisfatto, la star è in trappola.