Costantino diventa donna

L'ex tronista stupisce con una parodia... intimissima

22/11/2012

Chi pensa che Costantino Vitagliano, il tronista più famoso d'Italia, non sia una persona ironica deve proprio ricredersi. Con tanto di parrucca lunga e lingerie nera da donna si mostra su Twitter prima di interpretare la parodia di un noto spot di biancheria intima. Sorride con un rossetto color fuoco sulle labbra evidenziato dalla sua barba incolta e con estrema naturalezza mostra anche i peli sotto le ascelle.

foto Da video



Avevamo lasciato Costantino in barca alle Baleari mentre copriva i suoi gioielli con un parabordo. Completamente nudo metteva in mostra il suo fisico palestrato e i suoi numerosi tatuaggi giocando con un pizzico di malizia. Possiamo considerarlo un piccolo regalo per le sue fan.



Ma anche se l'estate è finita e lui ha ripreso a lavorare come speaker per Radio Studio Più, il sole non si è portato via la voglia che Costantino ha di scherzare in compagnia di amici e colleghi. Così, davanti a uno specchio si prepara per una performance a dir poco esilarante che condivide successivamente su internet.



Lui che ha fatto lo spogliarellista e sa come muoversi, si mostra un po' rigido: un giro di bacino, poi un altro... le mani tra i capelli che scendono fino a toccarsi il (finto) décolleté, coperto da un reggiseno nero in pizzo. Poi regala un primo piano del suo lato B. Che dire, da togliere il fiato.