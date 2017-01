Alessia Marcuzzi, una single in forma

Shopping in leggings aderenti e lato B da urlo

22/11/2012

Tenuta ginnica per un'Alessia MArcuzzi più in forma che mai, immortalata a fare shopping per Roma. Leggings grigi super aderenti e un lato B che pare scolpito nel marmo. La vita va avanti, anche da single. Francesco Facchinetti intanto va a prendere Tommaso a scuola e lo riporta a casa, dove ancora vive... quasi come se nulla successo.

foto Olycom

La loro love story è finita da poco, ma per il bene di Mia e di Tommaso, il figlio che la Marcuzzi ha avuto con Inzaghi, e al quale Facchinetti è molto affezionato, lui ancora non si decide ad andarsene dalla casa dove hanno vissuto insieme. Un segnale positivo, Alessia e Francesco si sono lasciati, ma senza rancori o cattiverie.



E lo dimostrano i loro continui messaggi su Facebook, dove sia Alessia sia Francesco ironizzano sui gossip che cercano di trovare le ragioni più assurde per la loro rottura o scommettono sui presunti spasimanti di lei. La Marcuzzi intanto ha da poco compiuto 40 anni, festeggiati con le amiche in allegria, un party tra donne. La sua nuova stagione di single è cominciata e certo, a vederla mentre fa shopping con quella tuta super aderente che sottolinea le sue curve perfette non si può certo dire che stia male. Ma il corpo non è sempre lo specchio dell'anima. tra annunci su Facebook e illazioni di ogni genere, dall'omosessualità di