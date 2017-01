Cicogna, nozze sexy ai Caraibi

Fiammetta in bikini con Tommy Chiabra

22/11/2012

Non poteva perdersi le nozze del “suocero” ai Caraibi e così ecco Fiammetta Cicogna al mare a festeggiare il papà del fidanzato Tommy Chiabra che ha detto sì a piedi nudi sulla spiaggia. Un paesaggio paradisiaco e una modella d'eccezione: Fiammy posa in bikini ora bianco ultrasexy, ora nero. E poi abiti lunghi a bordo piscina e uno scatto hot con la sua dolce metà.

foto Twitter

Il bagno di mezzanotte, il lancio del bouquet, le nozze sulla spiaggia. Sembra un sogno e invece Fiammetta se la sta davvero spassando con il suo Tommy. Ecco un'immagine che li ritrae abbracciati sul bagnasciuga: lei in canottiera e slip con vista sul meraviglioso specchio d'acqua, ma soprattutto sul lato B, lui in versione pirata con fascia sulla testa e salvietta in vita. Partecipano a un matrimonio e la Cicogna prende al volo i fiori lanciati dalla sposa... Tommy è avvisato.