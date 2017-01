Le prime voglie di Carmen Russo

Pesce fresco per la ballerina che bacia Enzo Paolo in pescheria

22/11/2012

A Peschiera del Garda Carmen Russo si fa accompagnare dal marito al mercato. La showgirl, al quinto mese di gravidanza, ha una gran voglia di pesce e, raggiunta la pescheria Enzo Paolo si sincera di trovare un prodotto fresco per la moglie. Tra i due c'è sempre una perfetta sintonia tant'è che anche davanti a sgombri e polpi non perdono occasione per baciarsi, così come dimostrano le immagini di Nuovo. E intanto Carmen mostra la sua pancia tonda.

foto Settimanale Nuovo



Accontentare una donna incinta con le voglie è più che doveroso. Lo sanno bene tutti gli uomini e anche Turchi che si precipita a comprare del pesce fresco per la sua Carmen. Da buon napoletano ha i suoi trucchi per riconoscere il prodotto ittico. Prende in mano un polpo e ne controlla i tentacoli di fronte alla moglie divertita, poi passa ai gamberi, che Carmen sembra non apprezzare in questo momento, e alla fine si fa mostrare una sogliola. La coppia sembra abbastanza soddisfatta e presa da un raptus di passione si lascia andare a tenere smancerie davanti alle bancarelle.



A cinquantatre anni la ballerina è in splendida forma fisica. Il ventre è sempre più tondo, il suo viso è solare e la gioia per la sua gravidanza è incontenibile. Così come quella del marito, di dieci anni più grande. Insieme sembrano due ragazzini innamorati al primo appuntamento e invece condividono praticamente una vita insieme. Ora lei, incinta (forse di una femminuccia) grazie alla fecondazione assistita, si gode le coccole e le premure di Turchi che, non solo non la lascia sola un attimo, ma cucina per lei anche sfiziosi manicaretti... come una bella zuppa di pesce fresco.