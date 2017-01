Aida riconquista il marito Leo

Lo mette spalle al muro e lo bacia

22/11/2012

La singletudine di Aida Yespica è già terminata. Secondo quanto mostrano le foto del settimanale Novella 2000 la showgirl venezuelana si è già ripresa il marito Leo Gonzales, sposato in tutta fretta questa estate e da cui si era mollata in un lampo con un sms poche settimane dopo. Si sono rivisti a una festa, sabato a Parigi, merito dell'amica comune Claudia Galanti, e Aida non è stata con le mani in mano...

foto Novella 2000

Si sono tenuti a distanza per un po', poi lei ha chiesto di parlargli e lui non ha resistito. Parole grosse, urla e qualche lacrima della venezuelana, poi le manovre di riappacificazione e l'assalto. Erano a Parigi alla festa da mille e una notte organizzata dalla galanti per il compleanno del figlio di Arnaud, il compagno da cui Claudia ha avuto due bambini.



Aida ha tirato per la giacchetta Leo, lo ha abbracciato e coccolato fino ai baci. Passione pura esplosa in mezzo agli invitati, prima di appartarsi con la Yespica che spingeva Gonzales contro il muro per scambiarsi effusioni. A fine serata la coppia era mano nella mano. Pace fatta.