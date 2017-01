Sorcinelli, addosso ha solo i sandali

Immagini piccanti dell'ex meteorina da Twitter

21/11/2012

Oltre ai sandali preziosi con swarowski e dal tacco vertiginoso, non c'รจ niente. Alessandra Sorcinelli, ex meteorina di Rete4 posta su Twitter un'immagine del suo fondoschiena e delle sue gambe nude, addosso non ha altro che le calzature. Qualche scatto prima Alessandra si era presentata in reggiseno a balconcino e gonna aderente, sexy come non mai.

foto Twitter

L'avevamo lasciata con le foto ardite e scottanti del suo siparietto lesbo con Barbara Guerra in un pomeriggio di shopping milanese in centro, la ritroviamo ancora hot mentre cinguetta mostrando immagini dal panorama alquanto interessante. Tante foto e poche parole per la Sorcinelli che tra sguardi languidi e labbra provocanti riempie il suo profilo social...