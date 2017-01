Capriotti-Refaeli, amiche a Parigi

E Cecilia sfoggia la sua prosperità mediterranea

21/11/2012

In nero con il prosperoso décolleté sul punto di esplodere dalla scollatura dell'abito, “offusca” la splendida top model Bar Refaeli, amica social a Parigi. Cecilia Capriotti fa una vita mondana davvero invidiabile. E agli eventi che contano non manca mai.

foto Twitter

In occasione di un party super vip, una serata glam con tanti ospiti tra cui Puff Daddy, la sensuale e bellissima showgirl sfoggia la sua prosperità mediterranea accanto alla bionda modella israeliana, mettendo quasi in ombra la sua sensuale bellezza da top model. Bar, considerata una delle donne più sexy del mondo, ne esce comunque indenne e per nulla scalfita. In fondo lei è una vera top, ricercata e gettonata dai magazine e dai marchi di tutto il mondo. Non sarà certo un décolleté in vista a farle perdere lo scettro. Le due sorridono felici negli scatti postati su Twitter e sembrano grandi amiche. Cecilia punta ad amicizie influenti!



Poi rieccola accanto all'amica del cuore Claudia Galanti, sexy in verde. Il divertimento non manca e Cecilia non si lascia sfuggire l'occasione, anche se si tratta di volare da un luogo all'altro del mondo.