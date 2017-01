La vita di Corona nei suoi tattoo

Primo piano del petto disegnato

21/11/2012

Contarli è impossibile ma i tattoo di Fabrizio Corona sono davvero tanti. Lui ne va fiero e pubblica su Facebook un primo piano del suo petto completamente coperto da scritte e disegni. Il volto del figlio Carlos in basso verso l'addome, il numero della cella dopo il suo primo arresto, il 106 e poi date, cuori infranti...

foto Facebook

La sua spericolata vita l'ex re dei paparazzi se l'è disegnata addosso, indelebili, o quasi, a monito e memoria di quello che è stato. Naturalmente il petto non è la sola parte del corpo tatuata, Corona ha tattoo un po' ovunque. I più importanti però sarebbero proprio qui nella parte più virile e in vista del suo corpo, che Corona ama mostrare. Pochi giorni fa si era fatto fotografare nel camerino di un negozio mentre provava dei pantaloni a petto nudo. In basso a sinistra sull'addome c'è la faccia dell'amato figlio Carlos e il suo nome ricompare vicino alla scapola, un cuore spezzato al centro del petto con una data 24-01-07 ricorda la morte del padre, poco prima di Vallettopoli e del suo arresto. E poi ancora il numero della cella, il 106, dove è stato carcerato per la prima volta, e i nomi di mamma Gabriella, Denny... Sulle altre parti del corpo, la spalla, l'avambraccio, il polso o la caviglia, ce sono altri, incisi e poi cancellati, e poi di nuovo incisi, come capitoli di una vita, nella quale ci sono tante cose da ricordare per sempre e altrettante da dimenticare.