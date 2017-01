La sorella di Balo flirta con Martins

Siparietto piccante di notte in strada

21/11/2012

Sulle orme del fratello... Ecco Abigail Barwuah, sorella di Mario Balotelli, alle prese con una sequenza ardita al fianco della nuova fiamma, un calciatore che frequenta da due mesi. Lui è niente meno che Obafemi Martins, ex interista ora al Levante in Spagna. Nelle immagini del settimanale Top la coppia regala un siparietto piccante e bollente. Si toccano, si sfiorano, mostrano il fondoschiena e si riempiono di baci.

foto LaPresse

Abigail vive a Milano, mentre Martins, il calciatore ritenuto tra i più veloci del mondo, è a Valencia. La distanza non gioca a loro favore, ma i due sanno ben consolarsi non appena si vedono. E così eccoli in uno show che non è sfuggito ai paparazzi a notte fonda nel centro del capoluogo meneghino. La sorella di Supermario è scatenata e si avventa su Martins che non resiste alla passione.



Non si sa se l'attaccante del Manchester City sia a conoscenza della relazione, visto che non fa mistero di essere molto geloso di Abigail.