Nicole Minetti non è più single

Un nuovo amore in America: il ristoratore Giuseppe Cipriani

21/11/2012

Se ne è andata in America e ha trovato l'amore. Il gossip serpeggia: Nicole Minetti non è più single. Lui sarebbe il ristoratore Giuseppe Cipriani conosciuto a New York una decina di giorni fa, il quale avrebbe fatto una toccata e fuga a Milano per passare una notte con lei...

Una chicca di gossip che trapela dalle pagine di "Chi" e che per ora non trova conferme. Ma pare davvero che la bella ex consigliera, ora di nuovo a Milano alle prese con la sua attività preferita, ovvero lo shopping, sia davvero innamorata.



Cipriani abita a Miami, il suo ufficio stampa è gestito da Raffaella Zardo, grande amica di Nicole, con cui l'ex igienista dentale è andata in America lo scorso mese, e con la quale ha trascorso la notte di Halloween nientemeno che al Cipriani Wall Street. Tornata in Italia per impegni di lavoro la Minetti però già pensa di tornare presto negli Stati Uniti per andare a trovare il suo amore, al quale probabilmente manda i numerosi messaggi con cui è impegnata sul cellulare. Inoltre pare che Nicole Minetti abbia un progetto che si realizzerà a breve tra New York e Miami per una Tv americana. Impegni di moda permettendo. L'ex consigliera infatti, abbandonato il Pirellone, si è data anima, ma soprattutto corpo, al fashion world. Testimonial per Fruscio la vederemo presto ammiccare sui cartelloni pubblicitari in lingerie bollente.



Niente di più facile per Miss Minetti, che prima di entrare in politica, è stata una modella. E sfilare e posare per i flash dei fotografi, meglio se poco vestita, è un lavoro che le viene davvero naturale. Così mentre fa shopping per Milano rieccola, elegante in leggings, il suo capo preferito, che mette meglio in evidenza le sue forme conturbanti, con un paio di scarpe che sembrano portare un inequivocabile messaggio d'amore scritto sulla punta "TU". Dedicato a Cipriani?