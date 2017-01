Boateng cucina per la sua Melissa

Diario social di una coppia perfetta

20/11/2012

"Stare in giro x lavoro è bello, ma tornare a casa da @Kpbofficial non ha prezzo", cinguetta così Melissa Satta postando uno scatto dal treno. E a casa il suo Kevin Prince Boateng l'aspetta ai fornelli. Un cenetta a base di piselli, preludio di una serata piccante? Ecco il diario social di una coppia che va a gonfie vele...

foto Twitter

Meli e Boateng hanno da poco festeggiato un anno insieme e tra regali, promesse e moti di gelosia da parte di Kevin Prince, che non vuole più vedere al polso della sua bella gli orologi regalo del suo ex Vieri, sembrano davvero una bella coppia destinata a lunga vita. E su Twitter i due piccioncini postano scatti inequivocabili. Ecco Melissa in treno pensierosa e un po' triste mentre torna a casa e cinguetta "Tornare a casa da Kevin non ha prezzo".



Sul suo profilo il calciatore intanto posta uno scatto di lui ai fornelli intento a spadellare piselli, piatto "ambiguo" ma che ha l'aspetto di essere anche molto buono. Preparazione di una cenetta romantica per la sua fidanzata che torna e preludio di una serata piccante? Poi ancora la Satta pronta per andare a nanna nel letto matrimoniale e presumibilmente in attesa del suo compagno. Insomma proprio due piccioncini innamorati che rendono "social" la loro love story. Un bell'esempio per tutti.