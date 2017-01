Madonna "nuda" per il suo profumo

54 anni e non vederli...

20/11/2012

Nuda, con il topless coperto solo dalla scritta "Naked", dimostra almeno un decennio in meno. A 54 Madonna non ne vuole sapere di "comportarsi" da donna della sua età e per la locandina del lancio della sua nuova fragranza "Truth or Dare Nacked" la regina del pop si fa "ritoccare"...

foto Facebook

E' il Sun che parla ironicamente di "Truth or air... brush" giocando sul nome del profumo e alludendo all'uso dell'aerografo per il fotoritocco, che rende Madonna perfetta e senza nessun segno dell'età. Eppure la sexy e trasgressiva cantante i suoi 54 anni li ha già compiuti e l'età è più che visibile ogni qualvolta la popstar si mostra senza trucco o lontana dai riflettori.



Madonna non se ne cura e rincorre il suo sogno di eterna giovinezza, in palcoscenico e ovunque i riflettori si accendano su di lei. Il lancio della nuova fragranza è atteso per Natale. La locandina è perfettamente al passo con lo stile provocatorio della Material Girl, audace e ardita...