Costy e Fede, un look per due

Le ex veline tra eventi e abbuffate

20/11/2012

Costanza e Federica, ex inseparabili unite dall'amicizia, dalla passione per gli eventi mondani e ora anche dalle abbuffate. Le abbiamo pizzicate l'altra sera per un aperitivo milanese in compagnia, ora le ritroviamo all'evento Kriage insieme con un look simile e alle prese con piatti ricchi. La bionda e la mora, ex di Striscia la Notizia, nonostante non siano più in carica come veline continuano a mostrarsi insieme.

foto Olycom

Costanza indossa un completo pantalone con maglia in lana che aderisce sulle curve e cappello in testa, in total black. La Nargi al pantalone preferisce una gonnellina più sfiziosa, ma anche per lei un bel cappellino calato sulla testa. Raggiungono il tavolo delle amiche e si dedicano al cibo, alla faccia della dieta e degli stacchetti.