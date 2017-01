Francesca Fioretti, fan del tacco

L'ex gieffina fa shopping chic in anfibi

20/11/2012

Maxi pull mimetico, calze con smagliature doc e un paio di anfibi. Un look decisamente casual e giovane per Francesca Fioretti, che però cede alla tentazione del tacco 12. Acquisti ultra chic per l'ex gieffina, che passa un pomeriggio a provare sexy scarpe décolleté dalla vertiginosa altezza. Per serate all'insegna della seduzione.

foto Kika Press

La bella Fioretti mostra la sua doppia personalità: neo grunge con un'anima sensuale e raffinata. E così eccola con un piede in un anfibio e uno in una splendida scarpa firmata Casadei in nero o in coccodrillo. Sexy e sensuale Francesca sceglie accuratamente i suoi strumenti di seduzione.



Ma è la sua bellezza naturale e autentica ad aver "sedotto" il marchio Yammay che l'ha scelta come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria Try me e, pare anche Fabrizio Corona. Il gossip di un loro presunto flirt, smentito da ambedue, ha comunque fatto chiacchierare per un bel po' negli ultimi mesi. L'ex gieffina intanto si occupa del suo look, in lingerie e tacchi 12 farebbe perdere la testa a chiunque.