Belen, una tutina d'oro per Natale

Trascorrerà le feste in Argentina

20/11/2012

Natale in Argentina all'insegna della famiglia, ma anche della sensualità. Belen, incinta di 4 mesi, conclude la trasmissione Colorado, ma prima di dedicarsi completamente al suo pancino in crescita, regala uno spot sexy per Linkem in tuta aderente color oro da cui sbucano le sue forme rotonde e ammorbidite. A metà dicembre partirà per Buenos Aires con Stefano e Cecilia per trascorrere le feste con i futuri nonni.

foto Facebook

Prima di preparare l'albero però, la showgirl fa un piccolo dono ai suoi fan grazie al video e alle immagini della nuova pubblicità in cui appare più intrigante che mai stretta in una tutina dorata sbottonata sul seno rotondo e florido, senza alcun reggiseno. La vita e i fianchi sono appena ammorbiditi dalla gravidanza e il viso è solare. E se la Rodriguez indossa la tuta, la sorellina Cecilia fa le prove con l'abito bianco e quello da damigella. In vista ci sono le nozze con il fidanzato Geremia, forse poco dopo quelle tra Stefano e Belen... “Io so che mi sposerò al più presto” confessa Cecilia a Vero Tv.



“Intanto, io, Belen e Stefano trascorreremo il Natale in Argentina – continua Cecilia – Faremo una grande cena la sera della vigilia e ognuno di noi scriverà un desiderio su un bigliettino, legandolo a un palloncino che poi faremo volare via. Si tratta di una classica tradizione sudamericana...”.