Melita: "Con l'uomo sono geisha"

La Toniolo si confessa a Tgcom24

19/11/2012

Non rinuncia ai tacchi a spillo rossi e a mostrare la generosa scollatura, eppure Melita Toniolo giura di aver archiviato la Diavolita che è in lei. E adesso che è di nuovo single assicura di non avere più le energie per innamorarsi di nuovo. A Tgcom24 parla della sua nuova vita, sottolinea che con Nicole Minetti che l'ha sostituita come testimonial di Fruscio non c'è nessuna rivalità e confessa: "Con gli uomini sono geisha".

foto Tgcom24

Al ventesimo anniversario de "El Paso de Los Toros", il primo ristorante argentino di Milano, Melita evita le domande sulla sua ultima storia d'amore: "Non c'è nulla da dire, è una storia finita e non ne voglio più parlare".



E' di nuovo single come la sua amica del cuore ed ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello, Guendalina Canessa, ma puntualizza: "Non sono pronta a innamorarmi di nuovo. Quando mi fidanzo per me è come una sorta di matrimonio, ho avuto tre fidanzati e quando mi ci metto lo faccio con impegno e con tutta me stessa. Mi piace dare e forse sbaglio. Io sono una donna geisha. Mi piace coccolare l'uomo. Ho un carattere molto forte e per certi aspetti anche molto debole. Mi piace appoggiarmi".



Per la Toniolo l'uomo deve essere "sincero, me lo sono pure tatuato". Con la Minetti, nessuna rivalità: "Non ho nulla contro Nicole, non mi ha mai fatto nulla, la conosco dai tempi di Colorado, semplicemente dopo 4 anni mi è scaduto il contratto. Certo, mi dispiace, ma nessuno ha rubato il posto a nessuno". E un nuovo calendario? "Non sono più quella Melita. Il calendario l'ho fatto e non lo posso stracciare, non mi pento ma non lo rifarei perché mi sento più matura".