Aguilera, paladina delle curve voluttuose

"Sono ecuadoriana, le curve latine sono nel mio dna"

19/11/2012

Sexy e orgogliosa di essere "curvy", Christina Aguilera ha definitivamente detto no al giogo della pancia piatta e del corpo filiforme e sfoggia felice il suo nuovo look burroso e prosperoso...

foto Kika Press

In un abito-vestaglia lilla, che ben evidenziava le sue curve generose e voluttuose la "dirty girl" della pop music si è esibita agli MTV Awards lasciando tutti a bocca aperta e meritandosi il titolo di più sexy della serata. "Che fine ha fatto il tuo corpo Christina?" si chiede il tabloid inglese "The Sun" mentre mostra le immagini della cantante 31enne alla serata della musica, i biondi capelli con un taglio più corto e visibilmente arrotondata sui fianchi e sul lato B.



Dei suoi chili "di troppo" non tutti sembrano però contenti, discografici in testa, preoccupati che i suoi chiletti di troppo possano non piacere al botteghino. Lei risponde a tono: "Mi sono stancata di essere una ragazza bianca e magra. Sono ecuadoriana, le curve latine sono nel mio dna", e aggiunge: "In realtà, la sfida che ho sempre avuto era quella di essere magra, per cui adesso sono felice di avere un fondoschiena di tutto rispetto e, ovviamente, mi piace mostrare la mia scollatura."