Caracciolo e Nargi, relax e aperitivo tra amiche

Poi Costy scappa dal "suo amore"

19/11/2012

"Direzione Firenze per raggiungere e baciare il mio amore!", così cinguetta la bionda ex velina Costanza Caracciolo postando uno scatto in cui scocca un bacio innamorato al suo Alessandro Fogacci. Prima però aperitivo romano con l'amica del cuore Federica Nargi...

foto Kika Press

Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono amiche per la pelle. Le due ex veline di "Striscia la notizia" son ostate fotografate durante un aperitivo romano con altre amiche. La bionda e la mora dello storico bancone hanno costruito un solido rapporto anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. Insieme hanno ballato per anni davanti a milioni di spettatori, hanno partecipato al reality show di Rai Due "Pechino Express" ma mantengono stretto il loro legame anche nella vita quotidiana.



Va bene l'amicizia, però Costy non può stare senza il suo fidanzato, Alessandro Fogacci e appena può fugge da lui, "direzione Firenze", come cinguetta su Twitter, "per raggiungere baciare il mio amore".