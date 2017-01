Harry Styles e Taylor Swift di nuovo insieme

La star dei One Direction e la bionda cantante e attrice sono stati avvistati mano nella mano

19/11/2012

Li hanno visti aggirarsi per gli studi televisivi americani di "X Factor" mano nella mano, come due piccioncini. E anche se manca ancora la conferma ufficiale, ormai è chiaro che Taylor Swift e Harry Styles sono tornati insieme. Non solo. Il presentatore dello show Mario Lopez giura che il cantante dei One Direction gli ha confermato il ritorno di fiamma.

foto Olycom

"Ci siamo conosciuti in America, lei è molto bella, ha molto talento, è molto carina, ma siamo solo amici", si era affrettato a precisare il cantante 18enne quando si erano sparse le voci di un suo presunto tradimento.



In realtà in molti sono pronti a giurare che tra i due ci sia del tenero già da tempo. Intanto Harry aggiunge due nuovi tatuaggi alla collezione: "Things I can" e "Things I can't", ovvero "Cose che posso" e "Cose che non posso". Un bel promemoria, forse, per far durare di più la sua nuova storia d'amore.



Anche se le fan del cantante non sono per niente d'accordo sulla liaison e annunciano su Twitter: "Assassineremo Taylor Swift. Non uscirà con il nostro Harry".