Mila, shopping al mercato delle pulci

La Kunis senza Ashton Kutcher si dedica al "low cost"

19/11/2012

Prima l'hanno accusata di essere ingrassata e per questo “licenziata” da Dior, poi è stato detto e smentito che fosse incinta, ora la fidanzata di Ashton Kutcher, Mila Kunis, si fa beccare a fare shopping in un mercatino di Porta Portese. Altro che boutique di lusso e grandi griffe, l'attrice preferisce le bancarelle low cost.

foto Kika Press

Minicappottino beige, jeans, sciarpina al collo, capelli raccolti e viso truccato, Mila non si perde il tipico mercatino dove è possibile trovare un po' di tutto a prezzo contenuto.



Con lei non c'è Ashton, ex di Demi Moore e suo attuale compagno, che ha preferito lasciare all'amica l'arduo compito di consigliare la Kunis negli acquisti.