Elisabetta Canalis apre l'accapatoio

Lingerie nera firmata Lormar

19/11/2012

L'accappatoio semi aperto che lascia intravedere il completino intimo nero, sexy e ammiccante Elisabetta Canalis scherza e posa con la sua troupe dietro le quinte del set per un servizio fotografico di Lormar, marchio di lingerie. Fisico super tonico... da vera sportiva!

foto Twitter

Gli scatti sul profilo Twitter e su Instagram, riproposti anche dalla sua make up artist Barbara Guillame, mostrano una Canalis in perfetta forma, come al solito bella e sensuale.



Si diverte, passa da un set all'altro e si mantiene tonica e con un fisico super allenato come una vera e propria cultrice del corpo. Tanti gli scatti social in cui l'ex fidanzata di Clooney mostra i suoi assidui allenamenti in palestra e tanti quelli in cui sfoggia le sue curve bollenti. In lingerie poi c'รจ anche l'effetto seduzione, un'arma che Elisabetta sembra saper usare molto bene.