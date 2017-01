Col freddo le vip non si "coprono"

Look naturale e poco make up

19/11/2012

Scende la temperatura, arriva il freddo, eppure le vip non si “coprono”. La nuova tendenza è quella di farsi beccare senza troppo trucco addosso. Per lo shopping cittadino, per il pranzo con le amiche, per la passeggiata con il fidanzato le belle si mostrano più naturali che mai mostrando viso pallido e occhiaie profonde. Qualcuna, però, scoperta ci guadagna. Scopri chi tra Geppi Cucciari, Elena Barolo, Aida Yespica, Martina Colombari e non solo.

foto Olycom

Chignon in testa, fascetta, pochissimo make up, giubbino di pelle e gonnellona lunga fino ai piedi per Geppi Cucciari. L'attrice comica di recente ha dichiarato di aver imparato a valorizzare il bello e a nascondere ciò che la rende insicura. Evidentemente trucco, parrucco e look non la preoccupano visto che pe rlo shopping in via Montenapoleone in una boutique di scarpe si presenta con un abbinamento quanto meno azzardato. Per Geppi una pettinatura “casalinga” con tanto di chignon e fascia per capelli, unita al look che non ti aspetti.



Anche Elena Barolo, ex velina e modaiola doc, al di fuori degli eventi mondani e delle sessioni pubblicitarie, preferisce il trucco acqua e sapone anche se appare un po' più pallida ed emaciata. Niente make up anche per lo shopping di Martina Colombari e Aida Yespica, mentre Cristiana Capotondi non si mette un filo di trucco nemmeno per un appuntamento...