Shopping al buio per le vip

Spese pazze e chiacchiere tra amiche

16/11/2012

Lo shopping vip va in onda di sera. Col calare del buio molte celebrities ne approfittano per un giro in boutique in tutta tranquillità. Monica Bellucci in giacca e pantalone per una corsa da D&G, Afef e Samantha De Grenet si incontrano davanti a una famosa pasticceria e si scambiano chiacchiere e abbracci, mentre Fiona May si infila da Iceberg per qualche acquisto lampo.

foto Kika Press

La Bellucci ha fatto visita al negozio di Dolce & Gabbana, i due stilisti di cui è amica e testimonial per una linea di rossetti. L'attrice lontana dai riflettori smessi gli abiti pomposi e sensuali da red carpet, si è presentata con un look casual in giacca e pantaloni infilati negli stivali alti con una sciarpina legata al collo, un tocco di sex appeal.



Fiona May in jeans attillati grigi e giaccone nero, biker aggressivi ai piedi, ha scelto il negozio Iceberg per i suoi acquisti, mentre tra le vie dello shopping incontro a sorpresa tra Samantha de Grenet e Afef Jnifen. Cappottino sbottonato per entrambe, Samantha indossa scarpe col tacco, Afef stivaletti e dopo qualche chiacchiera tra pacchetti e sacchetti si salutano con un caloroso abbraccio.



E come tutte le donne, anche Aida Yespica si consola con lo shopping. Per curare le ferite lasciate dal suo matrimonio lampo, eccola a spasso con un'amica tra le vetrine del centro di Milano. Look total black ravvivato da un giubbino corto sui toni del blu, la bella Aida sceglie dei leggings che evidenziano le sue curve e tiene i capelli sciolti sulle spalle.