Le carezze di Rita accendono la passione

La Rusic e il compagno non si contengono in spiaggia

16/11/2012

Il mare è sempre quello di Miami, il fidanzato pure e il costume invece no. E' un altro. L'ennesimo bikini pronto ad unirsi all'ampia collezione di Rita Rusic. Le dona il colore, viola, e anche gli accessori che immancabili, impreziosiscono il suo corpo. Anelli, bracciali e un collarino doppio molto dark. Il fisico è al top, sedere tonico e décolleté incontenibile sono un vera tentazione per il fidanzato che prova a resisterle, ma poi...

foto LaPresse



Entrambi hanno un lavoro prestigioso, ma sembrano sempre in vacanza; sarà il clima favorevole, sarà che Miami è sempre Miami, ma Rita e il compagno sanno esattamente come spassarsela nel tempo libero. Seduti sui lettini in riva al mare si baciano, si avvinghiano e si sfiorano come due amanti che cercano un po' di intimità. Poi lei si sdraia, quasi a voler prendere fiato da tanta passione e intavola un discorso. La posizione non è proprio da bon ton, ma resta comunque una bella visione.