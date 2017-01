Valeria, prove di luna di miele

La Marini in piscina a Sharm El Sheik

16/11/2012

Tra pochi mesi andrà all'altare con Giovanni Cottone, ma nel frattempo tra preparativi per l'abito bianco, impegni professionali con la sua linea di lingerie e lavori sul set, Valeria Marini trova anche il tempo per un po' di relax. E così eccola cinguettare in piscina da Sharm el Sheik dove si è concessa una settimana in bikini. Conturbante e sensuale mostra una forma hot in vista di una luna di miele seducente.

foto Twitter

“Sono convinta più che mai che sposare Giovanni sia la scelta più giusta per me: lui è un uomo speciale e straordinario – ha dichiarato Valeria al settimanale Nuovo – La verità è che non vedo l'ora che arrivi questo fatidico giorno. Si tratterà di un evento straordinario (le nozze il 5 maggio prossimo, ndr)”.



“Come ogni donna non escludo la maternità. Anzi, credo che avere un figlio sia un'emozione grandissima. Però non mi piace fare progetti soprattutto su eventi come questi che non si possono pianificare. Comunque io e Giovanni a un figlio penseremo, certo” continua la Marini.



Infine rivela il suo segreto di seduzione: “Seduco tirando fuori la mia femminilità e la mia dolcezza. In generale sono sedotta dagli uomini semplici e soprattutto sinceri”.