Elisabetta si traveste e sale in cattedra

Canalis, prof sexy su Twitter

16/11/2012

Averla una professoressa così sexy! Occhiali dalla rigida montatura nera, giacca con scollo audace sul décolleté in vista e Elisabetta Canalis si immedesima nel ruolo di austera “teacher”. "Spero abbiate studiato perché domani vi interrogo tutti/e !!!!!" cinguetta l'ex velina su Twitter...

foto Twitter

Al collo una catena abbastanza vistosa con una croce, lo sguardo severo, ma come sfondo niente libri o banchi, bensì il bancone di un locale con tante bottiglie sugli scaffali. A chi sia rivolto il messaggio non si capisce bene, ma la camaleontica ex velina ama i travestimenti e potrebbe trattarsi anche solo di puro divertimento. In uno scatto di qualche giorno fa si era fatta fotografare con i suoi compagni di improvvisazione come aveva scritto lei stessa.



E' probabile che stia frequentando un corso di teatro. Vulcanica e piena di impegni professionali Miss Canalis se ne inventa una nuova ogni giorno. E non tralascia mai il particolare sexy. Al suo lato seducente e piccante non rinunci amai, qualsiasi ruolo stia interpretando!