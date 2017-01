Aida resta a Milano e si rimbocca le maniche

La Yespica pizzicata a Roma con un uomo misterioso

16/11/2012

Dopo la fine del suo matrimonio con il ricco avvocato venezuelano Leo Gonzales, Aida Yespica si rimbocca le maniche per sistemare la sua casa milanese. Sfumato il trasferimento a Londra, dove avrebbe dovuto raggiungere il suo ex, è qui che resta a vivere. Su Twitter mostra una sequenza di immagini in cui sta montando dei mobili in pantaloncini e canottiera. Mentre a Milano viene pizzicata per strada con un'amica, a Roma passeggia con un uomo misterioso.

foto Splash News

Sul suo social chiede aiuto "Siii abbiamo bisogno di più mani..qua nn si finiscee", scrive la showgirl, che sta pazientemente cercando di montare, con il sostegno dell'amica Simona, un armadio bianco. Non bastano un martello e un avvitatore per portare a termine la loro missione da "eroine", come si definiscono loro. Il risultato va rivisto, ma i rinforzi non tardano ad arrivare.



Nonostante il mal di schiena Aida non si perde d'animo e con Simona, a distanza di un giorno, si concede un giro per le vie del centro di Milano per qualche ora di shopping. Con un look comodo, leggings e stivali bassi e giacca corta evidenzia la sua silhouette, sempre impeccabile e bellissima... anche senza un filo di trucco.



E se nel capoluogo meneghino si fa pizzicare solo in compagnia di donne, è a Roma che Novella 2000 la fotografa al fianco di un uomo misterioso. Alto, robusto, sorride e aiuta la modella, accompagnata dal figlio Aaron e dalla sorella, a caricare i bagagli sul taxi.