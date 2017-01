SuperMario se la spassa con una marocchina

Tornato in Italia la sua priorità non è la Fico

16/11/2012

Incorreggibile SuperMario. Sta per diventare papà (se il test del dna conferma la sua paternità!), con la Fico dice di "volerci riprovare", ma poi, rientrato in Italia per giocare con la Nazionale, invece che volare dalla sua compagna a Napoli fa tappa in una discoteca di Brescia con una prosperosa marocchina dalle curve conturbanti.

foto Twitter

SuperMario è arrivato al QI Clubbing di Rovato, a pochi chilometri da casa sua, intorno alla mezzanotte di domenica 11 novembre. Con lui una mora dalle curve mozzafiato, Emy Jammoukh, 22 anni, con la quale il calciatore si è intrattenuto per qualche ora cercando di mimetizzarsi nella folla del locale senza farsi troppo notare. Seduti vicini, come mostrano gli scatti di Novella 2000, i due si sono scambiati bisbigli e carezze dimostrando una certa intimità. Poi, verso le due Balo e Emy si sono dileguati nella notte a bordo della Mercedes bianca di lui. Direzione non pervenuta. Insomma il suo prossimo ruolo di padre e marito, come Raffaella Fico si immagina, sembra stare stretto a Balo già prima di averlo assunto.



E i segnali c'erano già. In fondo, dopo la plateale dichiarazione di volere tornare insieme alla sua ex, l'incorreggibile SuperMario è sparito e non si è fatto più vedere dalla compagna se non su Skype. Lei dal canto suo pare aver accusato il colpo senza grande sconforto, come chi a tutto questo è già abituata.



E così eccola sfilare col suo pancione lievitato in abito bianco, facendo intendere le sue intenzioni matrimoniali a chi dovrebbe diventare il suo futuro marito. La gravidanza intanto procede a gonfie vele, la Fico appare è serena, scherza su Twitter e posta scatti divertenti, primi piani con il trucco da futura mamma in cui ironizza sul stato interessante: "Mancava un po' di mascara ahahahah un po' di tutto direi...basta guardare la mia faccia" cinguetta sotto ad una foto in cui appare struccata e solo con un velo di phard: "In tutta sincerità?da qnd sn in gravidanza evito di usare phard solo un po' sulle guance :) meglio nooo?". Insomma per nulla preoccupata, forse solo rassegnata, Raffaella attende l'evolversi degli eventi, con o senza Mario. Ma queste foto non le faranno molto piacere!