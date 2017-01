Guendalina ha un nuovo amore

"Mimmo è un amico speciale con cui ci scambiamo coccole"

15/11/2012

Si frequentano solo da qualche mese e lei lo definisce "un amico speciale con cui ci scambiamo un po' di coccole", ma dopo la fine della sua storia con Daniele Interrante per Guendalina Canessa questo è finalmente un nuovo inizio sentimentale. Lui è Mimmo Gravino, 32 anni, imprenditore napoletano, ex di Francesca Fioretti, con il quale l'ex gieffina si fa fotografare sempre più spesso in atteggiamenti intimi e di cui posta scatti "ambigui" su Twitter.

foto Twitter

Di ufficiale non c'è ancora niente ma in una foto social che lo ritrae pensante mentre è seduto in un bar Guenda scrive: "Amo tutto ciò...". Prima ancora cinguetta sempre su Twitter di "insonnia d'amore"... Cosa significhi è abbastanza chiaro. E lo diventa ancora di più guardando gli scatti del settimanale Visto che li immortala insieme per le vie di Milano e poi un un bar con tanto di mamma (di lei) a cui lo ha presentato. Che tra loro ci sia qualcosa di tenero è davvero inequivocabile. "E' presto per dire che siamo fidanzati, ma lui è un ragazzo speciale e sincero che sa rendermi felice", dice Guenda e aggiunge: "Il mio ex ora fa il geloso mi prega di tornare assieme. Ma le sue bugie e i suoi ripetuti tradimenti io non li perdonerò mai...".



Dopo la rottura con Interrante per Guenda è difficile fidarsi di un altro uomo. Con Mimmo però è diverso: "E' un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo, ambizioso e pieno di coglia di fare. Con lui sto bene. Mi sta conquistando con il suo modo di fare. Procede a piccoli passi. Un tatto che io apprezzo moltissimo". Intanto l'ex gieffina è tornata a sorridere serena. Quel che dovrà succedere tra lei e Mimmo succederà e come si dice sempre nel mondo dello showbiz, se sono rose fioriranno.