Il Boa regala a Melissa un orologio

Anniversario geloso per il centrocampista

15/11/2012

Un anno d'amore festeggiato proprio in questi giorni e un regalo "a doppio taglio". Quello che Kevin Prince Boateng ha fatto alla sua Melissa Satta per l'importante occasione. Si tratta di un orologio Rolex, con incise sul retro le sue iniziali e quelle della sua compagna. Per ricordarle di non indossare mai più i due orologi, sempre della prestigiosa marca, che il suo ex, Bobo Vieri, in passato le aveva regalato.

foto Olycom

Un moto di gelosia per il centrocampista del Milan, che se in campo non brilla in quanto a prestazioni e gol, in amore sembra invece molto determinato a non farsi scappare la preziosa e bellissima compagna.



La love story tra i due va avanti da un anno e procede a gonfie vele. E lui pare tenerci davvero tanto al punto da porre le prime regole. Mai più indosso i regali dell'ex, Bobo Vieri, così si legge sul sito Dagospia. E come monito un regalo che le ricordi: gli orologi glieli può regalare solo lui.