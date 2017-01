Melita Toniolo bacia tutti

Cinguetta in cerca di un uomo

15/11/2012

Voglia di baci, d'amore e di maternità per Melita Toniolo. La showgirl, single, ha istituito il kiss-day e su Twitter si è scatenata a cinguettare foto vecchie e nuove, serie o spiritose di tutti i suoi baci, da quelli focosi e appassionati con gli ex fidanzati fino a quelli con la statua, il gatto e quello più vero alla nipotina. E con il cantante Nek confessa: “Una (bambina, ndr) tutta mia manca! Devo trovare la materia prima anche:-)”.

foto Twitter

“Baci a tutti” è il buongiorno dell'ex Diavolita che ha deciso di postare 24 ore di scambi d'affetto, d'amore, d'amicizia. Vecchi e nuovi ricordi, labbra contro labbra con Alessandro Tersigni, l'ex gieffino con cui ha condiviso tanti momenti d'amore a partire dall'esperienza nella Casa nel 2007, o con Antonio, l'ultimo compagno, di cui però Melita ha tagliato l'immagine su Twitter forse per dimenticare.



Si dichiara single, ma confessa di essere a caccia del principe azzurro. Cinguettando con il cantante Nek ammette di desiderare la maternità, ma di non “avere la materia prima”. Lui replica: “Non è un particolare insignificante... Chi cerca trova”, ma Melita dice: Cerco, cerco, ma trovo fuffa”. E il cantante pungola: “Capisco, siamo rimasti in pochi noi veri uomini :-)”. “Pochi e occupati” ribadisce la Toniolo.