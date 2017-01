Anna, vestita d'oro incanta Roma

La Tatangelo mostra il suo décolleté

15/11/2012

E' raggiante Anna Tatangelo che, accompagnata dal suo compagno, Gigi D'Alessio, mostra fiera un fisico stratosferico avvolto da un vestito in seta color oro. Sorride, si lascia abbracciare dal padre di suo figlio e ammirare da fan e fotografi in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Roma. L'abito che cade morbido sulle sue curve, evidenzia un seno spettacolare reso ancora più provocante dall'assenza di reggiseno.

foto LaPresse



Non solo incanta con la sua voce, ma anche con un fisico da modella. Forse, diventato ancora più “interessante” dopo aver partorito il piccolo Andrea nel 2010. Anna, con un'acconciatura anni Cinquanta, un trucco impeccabile e una mise da capogiro non solo ha fatto girare la testa al cantante partenopeo, che spera di poterla sposare presto, ma anche ai suoi ammiratori che si sbracciano per richiamare la sua attenzione.



Lei ricambia il saluto con un sorriso smagliante e mette in mostra le sue grazie. Niente lingerie per un décolleté ritoccato, ma dalle forme naturali. Dall'elegante abito si intravedono i capezzoli e la serata si surriscalda. Intanto Gigi se la gode divertito...