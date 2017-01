La Blasi col broncio vicino a Totti

Al match di tennis solo smorfie di disappunto

14/11/2012

Ilary col broncio! A Londra durante il match di tennis tra Roger Federer e Novak Djokovic, seduta in prima fila al fianco del marito Francesco Totti, la Blasi è apparsa decisamente annoiata e stanca con una brutta cera in viso. Capelli tirati indietro e muso lungo per tutto l'incontro nonostante qualche scambio di battuta con la sua dolce metà. La Blasi era apparsa molto più felice e divertita qualche giorno fa mentre faceva shopping con le amiche...

foto Kika Press

Ilary e Francesco condividono la passione per la racchetta, ma questa volta la partita non è proprio piaciuta alla signora Totti che non ha regalato sorrisi, ma solo smorfie di disappunto. Anche Francesco era piuttosto cupo, nonostante il match sia stato alquanto avvincente. Ma i Totti gran tifosi di Federer devono aver sofferto la sconfitta del loro tennista preferito e così hanno mostrato musi lunghi. Troppo.