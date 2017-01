La Aniston si prepara alle nozze

E si fa massaggiare il seno dal personal trainer delle tette delle star

14/11/2012

Per anni è andata in giro senza reggiseno, adesso, alle soglie del matrimonio a 43 anni Jennifer Aniston corre ai ripari per salvaguardare il suo décolleté. Ma invece che ricorrere al bisturi fa massaggi anti-cedimento al seno... la parte preferita da Justin.

foto Splash News

Con le nozze imminenti da affrontare la sexy Jen, che è sempre andata fiera della sua bellezza acqua e sapone, e che ha sempre amato indossare abiti scollati, t-shirt aderenti e look sbarazzini, non vuole proprio fare brutta figura e per tenersi stretto il suo Justin Theroux, punta ad essere perfetta e super tonica.



Anche perché sa che la parte del corpo che piace più a Justin sono proprio le tette. Seno in caduta libera vade retro quindi. E via di massaggi tonificanti a anti cedimento. "Jen sta ricevendo i massaggi da 12 settimane", avrebbe detto l'esperta massaggiatrice di tette delle star, che sta lavorando sul seno della Aniston, "ha iniziato non appena si è fidanzata e dice che sono il trattamento migliore che abbia mai avuto".