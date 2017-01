Penelope Cruz hot tra i gatti neri

10:26 - Dopo Salma Hayek, Eva Mendes, Jessica Alba e Milla Jovovich è il turno di Penelope Cruz, che posa in rosso sensuale ed ammaliante per i dodici mesi del 2013 firmato Campari. Giunto alla 14esima edizione il calendario, diventato ormai un appuntamento imperdibile, raccoglie gli scatti di Kristian Schuller sul tema della superstizione tra specchi rotti, gatti neri e passeggiate sotto le scale.



Penelope Cruz, premio Oscar e bravissima oltre che sexy attrice, posa indossando abiti rigorosamente rossi di Monique Lhuillier, Vivienne Westwood, Emilio Pucci, Zac Posen, Giorgio Armani e Salvatore Ferragamo; ogni look è impreziosito da preziosi gioielli Chopard e Molina Cuevas. L'attrice spagnola ha sfidato la superstizione e la profezia Maya sulla fine del mondo con 12 scatti anti-jella.

"Partecipare al Calendario Campari 2013 è stata un'esperienza fantastica per me, ho trovato estremamente interessante e stimolante il tema della superstizione", ha dichiarato la Cruz a margine della presentazione. "E' stato un piacere lavorare con un team di grande talento e professionalità, in particolare con il fotografo Kristian Schuller, che ammiro moltissimo".