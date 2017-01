Francesca: "Frequento Cremonini da tre mesi"

La modella bergamasca racconta la sua storia con il cantante dei Lùnapop

14/11/2012

Da quando è stata pizzicata mano nella mano con Cesare Cremonini la “Dea dell'Atalanta”, Francesca Brambilla si ritrova un sacco di amiche. “Riservata, tranquillona, bionda dentro e leghista”, come si definisce lei, racconta a Diva e Donna come ha conosciuto, tre mesi fa, il cantante, descrive il loro primo appuntamento e confessa di volersi sposare in Vespa.

foto Twitter

Anche Cesare ha ceduto di fronte a tanta bellezza. La ventenne, modella di professione, ha conosciuto il leader dei Lùnapop a una cena, a Bergamo, a casa di amici comuni. "Una serata semplice. Poi abbiamo iniziato a sentirci, a scriverci messaggini", racconta Francesca. Fino al primo appuntamento: "A Milano, per un aperitivo. Poi mi ha inviata al suo concerto: ci teneva che andassi a vederlo".



Sicura di se stessa sogna una carriera da attrice e intanto si gode questo momento d'oro in amore: "Casare mi ha conquistata con la sua simpatia. E' il mio punto debole: un uomo mi deve fare ridere. Amo le persone ironiche come lui". Lei invece pensa di aver fatto colpo per la sua semplicità e noi aggiungiamo anche per la sua sensualità. E poi quella bionda e lunga chioma non passa di certo inosservata.



Cresciuta con le canzoni dei Lùnapop (tra lei e il cantante ci sono 12 anni di differenza), la sua preferita è Vorrei, sogna, non a caso, un bel matrimonio in Vespa. "Ci frequentiamo da tre mesi. E' semplicissimo, tranquillissimo. Come me. Lui mi piace e se proprio dovessi trovargli un difetto direi che ha un po' troppa barba".