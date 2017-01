Belen si rappacifica con tutti

E con Stefano si sente "compromessa"

14/11/2012

E' più bella che mai Belen, il pancino che cresce e il sorriso splendente. La gravidanza l'ha addolcita e cambiata. Niente più nudi e pace con tutti, con Corona, con Simona Ventura e con Emma Marrone, che ringrazia per gli auguri. E con Stefano si sente "compromessa" a vita.

foto Olycom

"Fare un figlio è più che sposarsi", dice a Chi e "a Stefano sarò legata per tutta la vita". Anche se poi al matrimonio ci pensa eccome. Lo vorrebbe in famiglia, con il padre che la porta al braccio dal suo sposo e in Italia. "L'Italia è la mia casa e ormai mi sono compromessa a vita con un italiano". Questo bebè tanto voluto e tanto desiderato l'ha fatta rappacificare con il mondo. E così eccola a "Cielo che gol!" da Simona Ventura con la quale non parlava da anni e poi ringraziare Emma Marrone, che le ha fatto gli auguri per la maternità: "Auguro anche a lei il meglio".



Ma soprattutto pace fatta con Fabrizio Corona, come ha dichiarato l'ex re dei paparazzi: "Ci siamo incontrati due giorni fa in aereo e abbiamo fatto pace, ci voleva" e lei replica su Facebook: "Con Corona ci siamo incontrati in aereo, e abbiamo fatto una chiacchierata di pace". Vita nuova insomma per la bella showgirl argentina, che partorirà il 22 aprile, come ha detto lei stessa al programma della Ventura. Belen adesso è serena, si lascia alle spalle tutte le polemiche e le lance avvelenate e su Facebook posta scatti superglam, mentre si fa “aggiustare” i capelli”, radiosa, sensuale come prima, più di prima. Le gioie della maternità e la sua love story con Stefano la rendono ancora più bella. Poi uno scatto di quando aveva 15 anni...: “Belencita a 15 anni”. Stessa sensuale e stessa bellezza.