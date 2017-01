Shopping casalingo per Nicole

Minetti, look sportivo e carico di borsoni

13/11/2012

Il look è quello dello shopping... quotidiano. Felpa mimetica con cappuccio, leggings aderenti con tanto di lato B ben in vista e poi il solito cappellino in testa e le cuffie al collo. Nicole Minetti va fare acquisti folli per la casa, presumibilmente da Ikea, come mostrano i sacchi blu...

foto Splash News

Il bottino prevede quadri, piumoni, cuscini... niente indumenti insomma questa volta ma oggetti per il suo appartamento in centro a Milano. Accompagnata dal fedele Luca Pedrini in Range Rover i due riempiono il bagagliaio. L'ex consigliera rifà il look alla sua casa insomma visto il numero di borse e borsoni di cui è carica.



Eppure sembrava fosse in partenza per l'America. Sarà, ma al suo nido milanese la bella Nicole ci tiene. E così eccola davanti al portone, volta le spalle, anzi il suo lato B ai paparazzi, che prontamente lo immortalano e sale. Alla fine vale sempre la pena essere nei paraggi quando c'è lei.