Elena Santarelli: "Le mie labbra a 10 anni"

La "polemica" su Twitter

13/11/2012

Condivide i brufoli e le smagliature su Twitter, perché sulle sue piccole imperfezioni Elena Santarelli ama scherzare, ma a chi le fa notare che le sue labbra sembrano rifatte, risponde con una foto prova: "Questa sono io a 10anni, e le labbra erano e sono quelle di oggi".

foto Twitter

"Le labbra rifatte hanno mille bozzi..con tutta sincerità...di rifatto ho solo le tette...". Lo aveva scritto qualche giorno fa dopo aver postato uno scatto in cui mostrava i suoi brufoletti sul mento. Uno scatto pieno di autoironia: "Ma si,condividiamo anche i brufoli su twitter", cinguettava la Santarelli. Il tema labbra rifatte però l'aveva un po' indispettita. Una sua follower infatti aveva messo in dubbio la naturalezza delle sue belle labbra carnose.



E lei, mantenendo un lodevole aplomb non aveva battuto ciglio continuando con la sua autoironia. Rifatte sono solo le tette. E la foto prova di Elena da bambina a 10 anni lo dimostrano davvero. Bionda, dolce e con delle bellissime labbra. Le stesse di adesso.