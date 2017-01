Leryn Franco sexy sotto il sole di Miami

Lato B da urlo per la giavellottista paraguaiana

13/11/2012

Momenti di relax in dolce compagnia per l'atleta olimpionica Leryn Franco che sulla spiaggia di Miami si gode sole, mare e attenzioni speciali. La paraguaiana, bellissima nel suo costumino fluo e animalier, offre una visione di tutto rispetto ai bagnanti con le sue curve bollenti. Tra le belle dei Giochi 2012, Leryn mostra un sedere alto e tonico che vale almeno una medaglia d'oro.

foto Splash News



Specializzata nel lancio del giavellotto, dopo essere state eletta Miss Olimpiadi a Pechino, si è distinta anche a Londra per le sue forme conturbanti strizzate ancor di più nella divisa blu. Forme che ritroviamo in Florida assolutamente immutate.



Non a caso la Franco è arrivata seconda a Miss Paraguay nel 2006, concorso che le ha aperto le porte anche nel mondo della moda, un hobby che ha sempre coltivato con interesse nonostante gli impegni atletici.



Fidanzata nel 2008 con il tennista Djokovic, questa volta si lascia scortare dal bel morettone Daniel Fernandez che prima ammira il suo sedere appena coperto e il minuscolo, ma ben sodo, décolleté e poi la bacia con trasporto.