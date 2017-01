Maddalena, mamma, moglie e motociclista

Su Twitter scatto rubato sexy della Corvaglia

13/11/2012

La schiena nuda, i tatuaggi in vista, tacchi a spillo e capelli raccolti sulla nuda. Mamma e moglie di famiglia, Maddalena Corvaglia non rinuncia al suo lato sexy e posa per un servizio fotografico, poi posta uno "scatto" rubato su Twitter, in cui mostra tutto il suo sex appeal.

foto Twitter

L'ex velina si dà alla moda, che insieme a i motori è sempre stata una delle sue passioni. Eccola in un altro scatto, tacchi a spillo e la piccola Jamie Carlyn seduta ai suoi piedi. La moda sì, ma senza dimenticare i suoi doveri di mamma. I tempi del bancone di "Striscia la notizia" son lontani ormai, Maddy ha messo su famiglia e con Stef Burns la passione è ancora più che mai accesa. Bene in amore quindi e bene anche in campo professionale.



Certo la sua agenda non è così piena come quella dell'amica e collega di bancone Elisabetta Canalis, ma qualche impegno ce l'ha anche lei. E tra uno shooting e l'altro lei salta in sella e sfreccia via.