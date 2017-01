Rihanna e l'ennesima provocazione

Nuda, come piace a lei, su GQ dedicato all'uomo dell'anno

13/11/2012

Quasi nuda sulla cover dell'edizione di GQ di dicembre dedicata al "Man of the Year". E' lady Rihanna, che copre le sue sexy grazie solo con una giacca di pelle nera appoggiata sulle spalle e posta lo scatto sulla sua pagina Twitter. Provocazione e seduzione allo stato puro.

foto Twitter

Come sulla copertina del suo ultimo disco "Unapologetic", dive appare in topless. Tra i candidati al titolo di uomo dell'anno del celebre magazine, Channinh Tatum, nominato anche uomo più sexy del mondo da People, Ben Affleck, Quentin Tarantino e Usain Bolt. Naturalmente le cover successive saranno dedicate a loro, ma è Rihanna che GQ ha voluto sulla cover delle cover. Lei che di maschile non ha nulla, eccetto forse il taglio di capelli corto, ma che ama le provocazioni e le ambiguità e che dedica il suo corpo nudo e bellissimo, sinuoso e sensuale, a tutti gli uomini e le donne, i più belli e le più belle del mondo. Ma non solo.



In bella vista il nuovo grande tattoo sotto il seno. Dentro un servizio di sei pagine in cui la regina della canzone si mostra in tutta la sua bellezza e un'intervista in cui la 24enne parla di amore e di sesso. "Mi piace sentirmi donna" dice ammettendo che in una relazione le piace fare una passo indietro e essere guidata. Sul sesso confessa di avere "a stopping point", un punto in cui si deve fermare: "L'amore ti fa esplorare posti che non avresti mai esplorato altrimenti, ma ci sono dei limiti per tutti".