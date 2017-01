Carmen Russo: "Forse è una bimba"

Forme lievitate per la showgirl volata a Madrid

13/11/2012

La notizia della sua gravidanza ha fatto il giro del mondo e Carmen Russo, con l'energia di una ragazzina e una pancia vistosamente lievitata, è volata a Madrid con il marito Enzo Paolo per ripercorrere con il pubblico spagnolo tutte le tappe per riuscire a restare incinta. La coppia, al settimo cielo, dice di non conoscere ancora il sesso del nascituro, ma poi confida che potrebbe essere femmina.

foto Tv Sorrisi e Canzoni



“Mi hanno chiamata anche dalle tv brasiliane. Ma un viaggio fin lì con il pancione... no, non ce l'avrei fatta. La Spagna invece è vicina e così ho accettato l'invito di “Sàlvame Deluxe” (programma in onda su Telecinco in prima serata, ndr), racconta Carmen raggiunta a Madrid da Tv Sorrisi e Canzoni.



E' felice, raggiante e mostra con orgoglio la sua pancia indossando leggings scuri e magliette aderenti. Finalmente, dopo tanto tempo, il suo sogno si sta realizzando e nonostante i suoi 53 anni (portati divinamente), grazie alla fecondazione assistita, presto diventerà madre per la prima volta. Probabilmente di una bambina. Almeno così racconta la showgirl dopo la diretta spagnola, a telecamere spente: “Il ginecologo mi ha detto che dall'ecografia si nota che il bambino tende a nascondersi. E quando è così di solito significa che è una femminuccia”.



Intanto accantona gli attacchi e si gode le coccole e premure del marito, di dieci anni più grande di lei. Sposati dal 1987 sono praticamente inseparabili: hanno sempre lavorato insieme, condiviso esperienze estreme come quelle dell'Isola dei Famosi (Carmen nel 2006 ha vinto il reality nella versione spagnola) e amato la danza tanto da farne quasi una ragione di vita. E ora sono pronti per allargare la famiglia.