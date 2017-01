Scanu: "Potrei amare un uomo"

La confessione di Valerio in radio

12/11/2012

“Valerio, sei gay o no?” chiede diretta Selvaggia Lucarelli a Scanu nel corso della sua trasmissione radiofonica. Lui prima si irrita indignato, poi risponde: "Ecco...per adesso lo smentisco. Per adesso, nel senso che comunque potrei anche innamorarmi di un uomo, potrei. Ma per ora non è mai accaduto". Un'intervista dai toni inizialmente tesi ha poi portato ad una mezza confessione del cantante di Amici.

foto Olycom



Con la sua solita ironia Selvaggia Lucarelli tempo fa aveva stuzzicato attraverso Twitter Valerio Scanu per il suo look da Lady Oscar e per la partecipazione alla sagra della polenta. Ora la speaker torna ad incalzare il cantante con un'altra provocazione che spiazza Valerio: “Sei gay o no?”



Se inizialmente Scanu ribatte con un: "Mi aspettavo una domanda più intelligente. Mi fai pensare che il cervello sia vittima della spending review anche lui", solo verso la fine della chiacchierata risponde con assoluta sincerità. “Potrei anche innamorarmi di un uomo, potrei. Ma per ora non è mai accaduto, e comunque l'importante è essere felici”.