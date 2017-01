Alessia, una teenager quarantenne

Per la Marcuzzi look sbarazzino... con ripensamenti

12/11/2012

Ha spento 40 candeline l'11 novembre, ma non riesce a rinunciare al suo look sbarazzino. Minigonne, scarpe da tennis, cuffie alle orecchie, ed ecco che Alessia Marcuzzi sembra una vera teenager. Poi però sul suo blog ammette “guardandomi bene allo specchio, mi sono resa conto che forse sembravo un po’ ridicola” e cerca di aggiustare il tiro con un look più adatto alla sua età. E intanto Selvaggia Lucarelli le fa gli auguri con una dedica speciale.

foto Dal suo blog ufficiale



Alessia festeggia da single i suoi primi quarant'anni. Al suo fianco, dopo la rottura con Francesco Facchinetti, non c'è nessun uomo, ma i due figli, i suoi genitori e tante amiche che la riempiono di coccole e di attenzioni per un compleanno speciale. Sul suo blog scherza con un "look versatile: un po' teenager, un po' quarantene" lei che non si sente pronta per una mise da "signora mia" e che ama andare in giro anche senza calze a - 20 gradi. Peccato che poi, per sua ammissione, si becchi un bel raffreddore. Del resto Alessia, a quarant'anni bisogna coprirsi!



Non sono mancati anche gli auguri dai colleghi, tra cui la tagliente Lucarelli che questa volta sembra quasi stia facendo una dichiarazione d'amore alla presentatrice: "Buon compleanno a Alessia Marcuzzi. Perchè, senza retorica, è una delle poche donne generose, ironiche e cristalline in questo ambiente. E poi non sgomita, non la vedi alle feste a cui tutti gli sfigati devono presenziare, non fa calcoli in amore e c'ha un sacco di amiche donne. E' solidale e ha sempre compreso l'ironia. Anche la mia. Non fosse pure che è magra con le tette direi che è l'amica ideale di ogni donna. ;)".