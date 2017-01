Raffaella "lievitata" sfila in abito bianco

SuperMario ha l'auto maculata e anche i pantaloni

12/11/2012

Raffaella Fico è pronta, per il sì con Mario Balotelli e per diventare mamma. Al settimo mese di gravidanza e con un pancione vistoso e lievitato in bella vista, la bella ex gieffina ha sfilato in abito da sposa bianco come madrina della manifestazione E'Sposa 2012 organizzata al Magic World di Licola.

foto Splash News

Raggiante e bellissima Raffaella sembra voler ribadire le sue intenzioni a SuperMario, nel caso lui non le avesse ben recepite. Questo matrimonio “s'ha da fà”: "In Chiesa, a Napoli. Cerimonia e poi tutti al ristorante, una festa con parenti e amici, il lancio del riso, le colombe che volano, un vestito bianco, le damigelle e tutto quanto", come ha dichiarato la stessa showgirl in un'intervista. Balotelli intanto latita dal giorno della riconciliazione mediatica con tanto di baci e abbracci, e questo non è un buon segno.



A Manchester il calciatore sfreccia sulla sua auto maculata poi sfoggia un paio di pantaloni dal cavallo bassissimo in “tinta” con l'auto, ovvero macchiati, proprio all'altezza dei gioielli di famiglia. Con la Fico i contatti da oltre un mese sono solo via Skype e la showgirl comincia già a dare i primi segnali di insofferenza: “Per essere un buon padre non basta prestare il proprio Dna. Un buon padre deve stare vicino alla donna con la quale ha scelto di avere un figlio. Deve essere presente: interessarsi. Non è che uno arriva all’ultimo e si prende il pacchetto”, avrebbe detto Raffaella. La nascita del piccolo è attesa per gennaio, speriamo che per quel giorno SuperMario sia presente!