Kate Middleton ricicla tutto

Per il Rimembrance Day lo stesso cappotto dell'anno prima

12/11/2012

Poteva passare inosservata la scelta di Kate Middleton di indossare abiti già sfoggiati in precedenti occasioni pubbliche? Certo che no. Non è infatti la prima volta che accade e potrebbe non essere l'ultima, ma la questione fa sempre notizia. Proprio in occasione del recente Rimembrance Day ha riutilizzato il cappotino nero indossato giusto l'anno prima per la stessa ricorrenza. Ma non è finita qui...

foto Tgcom24

Proprio l'8 novembre la duchessa di Cambridge ha partecipato al gala dell'università di St Andrews con lo stesso abito lungo (nero e in pizzo) usato a gennaio per la premiere del film “War Horse”, e i più attenti si saranno accorti che anche la pochette non è un nuovo acquisto.



Delle lucide scarpe beige le hanno permesso di fare molta strada in svariate occasioni, mentre un cappellino blu con fiocchetto lo riutilizza a distanza di pochi giorni, senza alcun imbarazzo. Del resto non è un mistero che Kate sia una donna molto oculata, motivo per cui tanto piace ai suoi sudditi.



Anche nel 2011 ha utilizzato un abito con scollo a barca sfoggiato ben quattro anni prima, quando il suo viso era meno spigoloso, ma il fisico sempre asciutto, mentre quest'estate nel giro di due settimane ha optato per lo stesso vestitino verde con morbida cintura in vita.



Guarda la gallery per scoprire i tattici ricicli di classe della moglie del principe Will.